台北市長蔣萬安上任快3個月，遭民眾黨北市議會黨團質疑局處缺額補不齊狀況嚴重，共6局處高達688人，對此台北市政府8日嚴正澄清，缺額與去年同期相較，主要為執行中央社安網計畫增加約聘人力委託本市就業服務處公開甄選中，其餘未有顯著差別。

北市府表示，各類人員進用應依相關人事法令規定辦理，市府衛生局、環保局、建管處及都更處缺額，均已提列各類公務人員考試用人計畫僱用職務代理人，或委託本市就業服務處辦理約聘僱職缺公開甄選作業。

台北市政府表示，蔣萬安上任後便積極採取遴補措施，加速人力進用。至於警察局及消防局因受疫情影響，一般警察、消防特考延期，又因警察人員人事條例第11 條規定，職務等階最高列警正三階以上，應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格及相關職務歷練，因應法令致有缺額情形。

台北市府團隊以效率為最高指導原則，為加速推動市政，因此各局處皆積極辦理人力進用或採行替代人力方式，以加速職缺遞補。