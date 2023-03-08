不過，整體不動產貸款餘額還是持續增加的。據金管會統計至今年1月底止，整體不動產貸款餘額達12兆8,056億元，較上月增加139.88億元，主要來自建築貸款的增加、較上月增加了253.43億元，且整體年增率也是正成長，只是速度趨緩中。

童政彰指出，今年1月底整體不動產貸款餘額的年增率來到2019年9月以來最低點6.59％，其中，「建築貸款餘額」為3.488兆元、年增率從上月的9.46％降到9.43％，創下42個月新低、「購置住宅貸款餘額」則來到9.318兆元，年增率從上月的6.47％降到5.56％，創下40個月新低。

童政彰分析，不動產貸款的增速趨緩主要來自二因素，一是央行升息後利息提高、二是通膨因素，建材價格上漲讓建商態度趨於保守、減少推案。

值得注意的是，童政彰觀察到，「購置住宅貸款餘額」出現15年來（2008年有統計以來）首見單月衰退，據統計今年1月的餘額為9兆3,180億元，較上月的9兆3,294億元少了約113.55億元、月減1％。他分析二大因素，一是今年1月遇上農曆春節，銀行工作天數少，交易量也少；二是升息後房貸利率拉高會讓民眾還款速度增加。

至於依銀行法72-2條所規定的警戒線情形比重也持續下降至今年1月的26.41％，創下2019年9月以來的新低（上次低點為2019年8月的26.33％）童政彰分析，主要是分母存款總餘額持續上升（50.73兆元）、分子住宅與企業建築放款（13.4兆元）趨緩所致，目前維持3家銀行不動產放款比落在逾28％的警戒區，已連六個月未見超過29％者，27％以上未滿28％者有11家。