桃園市永平工商表演藝術科，集結熱愛音樂、舞蹈、戲劇、美容、舞台編劇、燈光音響工程與幕後製作的同學們，今年表藝科將帶來第10屆畢業公演《18．Light》，由110名幕前與幕後同學帶來戲劇和舞蹈等演出，公演將於3月25日晚間閃亮登場。校方表示，表藝科學生經歷扎實基礎訓練，盼演出當晚展現3年所學，為高中生活留下美好回憶。

永平工商表藝科第10屆畢業公演《18．Light》，展演內容多元，包括舞蹈、戲劇、樂團等。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

永平工商表藝科第10屆畢業公演《18．Light》也有聚光燈「Spotlight」含義，全由學生齊力籌備，包括演出人員50人、幕後工程與舞台組20人、藝術行政與公關人員40人，共同展現高中所學成果，精心策畫這場大秀，上半場為《時光蛋》戲劇呈現，下半場則是歌中劇、街舞、樂團、現代舞與原民舞蹈作品演出，風格精彩多元。

校方表示，表藝科學生面對舞台時，從教師與業師的教學中，學習並挑戰自我極限與創造性，透過扎實基礎訓練，創作出屬於自己的作品，盼從面對舞台到站上舞台的過程，能讓孩子不忘初心，將3年經歷放在心中，成為自己心目中的「Spotlight」。

永平工商表藝科第10屆畢業公演《18．Light》3月25日晚間登場，學生將展現3年所學成果。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

綜舞組長杜孋芯表示，今年相當特別，在校內舉辦畢業公演，同學們都非常努力，要將學校提供的資源及3年學習的成果發揮到極致，一起讓第10屆畢展別具一格閃耀出眾；綜表組同學張淑燕說，畢展對學生來說意義重大，是要和同學攜手完成的大型演出，除了幕前的表演者外，還有許多幕後工作人員，以及師長的辛苦教導與協助，有每個人的參與才能支撐起這次公演。

今年永平工商表藝科將帶來第10屆畢業公演《18．Light》，由110名幕前與幕後同學帶來戲劇和舞蹈等演出。（永平工商提供／蔡明亘桃園傳真）

校方提到，表藝科畢業公演將於3月25日晚間7時於明德堂3樓開始演出、6時30分開放入場，當天下午5時30分起更提供接駁車，從埔心火車站後站至永平工商，因校內車位有限不開放停車，開車者建議可停到埔心後站有民營付費停車場，再搭乘接駁車，歡迎民眾搭乘公共運輸前往。