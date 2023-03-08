網紅在YouTuber、Instagram等線上社群平台浮濫誇張促銷，不僅美國要管制，台灣也出手規範了。公平會日前通過「網路廣告案件之處理原則」修正案，把網紅等社群網站用戶都納入規範。並訂出7項虛偽廣告不實行為，網紅、部落客、直播主如果違反，將被處5萬元至最高2500萬元罰鍰。

有鑑於網紅、直播主等推廣銷售或代銷商品日益普遍，為防範網路廣告不實情形，公平會乃研修此處理原則，同時新增網路廣告違法行為態樣的案例，讓業界更清楚明瞭。

依據處理原則規定，網路廣告不得有七項虛偽不實或引人錯誤表示，首先是廣告所示價格數量品質，不能與事實不符，舉例服飾業者於自身網站及購物網站銷售瘦身商品，不實表示「穿著就能瘦、不用特意節食」等語。

其他包括廣告內容及交易條件發生變動或錯誤，未充分且即時揭露。贈品(抽獎)活動內容等與實際不符，或附有條件未予以明示。廣告重要交易資訊未予明示，或編排不當致引人錯誤。以及使人誤認商品或服務已獲政府機關或其他專業機構核發證明。或廣告提供他網站超連結，致消費者產生錯誤認知決定。

以及第七項廣告提供禮券、買一送一、下載折價優惠券等優惠活動，卻未明示相關使用條件、負擔或期間等。比如網紅為銷售其商品或服務於Instagram刊播商品優惠活動，未完整揭露活動限時限量或不適用購買條件等。

公平會表示，網紅在網路上銷售商品或服務，不論他是銷售自己的商品或服務，或是由廠商委由對外刊播銷售，都是賣家身分。消費者看到的是網紅生動的銷售內容，如果內容涉有不實，此時網紅都會被認定是廣告主，將會依公平交易法第21條規定予以開罰。

即使網紅只是幫廠商代言，但影音廣告中描述廠商的商品服務親身體驗有效，此時網紅雖然不是廣告主，但在公平交易法上仍是薦證者的身分，如有不實，造成消費者損失，亦須與廠商同負連帶賠償的民事責任。更嚴重是，如果網紅明明知道內容不實，仍然為之，網紅和廠商就會同受21條處罰。