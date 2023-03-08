大同集團旗下、已被宣告破產的綠能科技公司，遭投保中心指告指控，財報不實造成投資人損失慘重，綠能科技董事長林蔚山、時任總經理林和龍等人須與綠能連帶賠償投資人1億9446萬多元，台灣高等法院更一審認為，投資人並沒有因為綠能科技怠於更新原財測而受損，判決駁回其請求。可上訴。

投保中心提告主張，綠能公司在2011年1月25日在公開資訊觀測站公告簡式財務預測，林蔚山及林和龍當時擔任綠能公司董事長、總經理，卻在同年8月29日才更新原財測，顯就財測資訊有隱匿情事，且就綠能公司股票之買賣有足致授權人誤信之行為。

投保中心主張，投資人因信賴原財測，在6月21日至同年8月29日期間以高於真實價格之股價買入綠能公司股票，因而受有損害，綠能公司及林蔚山等人須連帶給付投資人1億9446萬900元，並由投保中心受領。

高院更一審認為，原財測內容不是原信賴該財測之合理投資人所繼續信賴，難認股市交易民眾在6月21日以後因信賴原財測內容而買賣綠能公司股票，其等買入綠能公司股票之決策與原財測無相當因果關係，難認民眾因綠能怠於更新原財測而受有損害，判決駁回投保中心的聲請。