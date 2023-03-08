賴清德出手了！民進黨祭「侯友宜條款」？ 他示警：已對藍營開第一槍

民進黨中執會今(8日)提請議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，黨主席賴清德建議，如果現任議員立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，不鼓勵現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委選區除外；與會立委強調，這樣才能與國民黨做出區隔。媒體人黃揚明對此則表示，民進黨已在2024對國民黨打出第一槍，不過他覺得不要只「建議」，直接「禁止」不是更乾脆？

根據與會立委透露，民進黨中常委陳茂松以及立委蘇巧慧在會中提出不同意見，陳以嘉義市為例，認為不能排除讓議員參選；蘇則表示許多議員都很優秀，說不定就是最有實力、最容易當選的人，所以公平競爭還是很重要。

至於該條款會不會成為民進黨的「大局條款」？與會立委表示，這條款其實沒有約束力，是賴清德提出來，僅是不鼓勵議員落跑，但現任立委其實沒被保障，主要是因看到國民黨議員王鴻薇選了議員，又選上立委後落跑，還有新北市長侯友宜若未來投入2024總統大選，那為何當初要選連任？記者追問，會不會比較像「侯友宜條款」？與會立委表示，會比較像，就是不希望辜負選民之託。

「民進黨已在2024對國民黨打出第一槍！」黃揚明今(8日)對此發文說，不過他覺得不要只「建議」，直接「禁止」不是更乾脆？反正艱困選區也不算在內。對現在區域立委席次夠多的民進黨而言，這建議就只是對著國民黨打而已。

國民黨台北市議員游淑慧留言表示，「他們2016年提了多少議員參選？他們大概很怕2024對上我們，在那假高標！」網友也酸「到時候拿出歷史回顧名單大聲笑回去」、「黨的施政能力真的太強」、「意思萬華還是要禮讓林*佐！」、「有模糊空間」、「留空間準備雙標，反正最多脫黨選，黨不派，選後回歸黨團運作，或停權到下一屆選舉前一年」、「不建議，並不等於不能，騙人民的啦！」、「直接禁止國民黨參選就好啦」。

還有人問：這樣台北市的一大堆議員，及已經表態的要怎麼辦？全部把話吞回去嗎？他舉新聞標題「民進黨立委初選3/20起登記，（屏東）陳明達、黃信茗、許展維表態參選」、「民進黨高市議員黃秋媖投入立委選戰，挑戰現任邱志偉」，黃揚明說：「又沒禁止。」