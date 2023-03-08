嘉義市長黃敏惠率團訪日，一下飛機立刻拜會日本旅行旅行社社長小谷野悅光，力拚台日觀光交流。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

睽違4年，嘉義市政府將再度與「日本旅行」旅行社，強強聯手力拚台日觀光！嘉義市長黃敏惠率團訪日，一下飛機立刻拜會日本旅行旅行社社長小谷野悅光，雙方除敘舊外，也對於未來台日觀光、產業合作上進行意見交流，小谷野悅光當場表示，下個月就會請負責台灣旅遊部門主管回訪嘉義市，為雙方合作做好準備。

嘉義市長黃敏惠率團訪日，一下飛機立刻拜會日本旅行旅行社社長小谷野悅光，力拚台日觀光交流。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠在東京食品展開幕前就先拜會日本旅行旅行社，由小谷野悅光、市府在日本的市政顧問江明清親自接待，開心看到老朋友，黃敏惠親手送上此行赴日參展業者的12項好禮，強調雖疫情讓雙方合作暫擱，但溫暖的情感交流讓重啟合作有更好的基礎。

黃敏惠談起4年前剛上任時，便要積極安排台日之間的觀光交流，尤其嘉義市相較於台灣其他大城市，更能呈現台灣特殊的人文風貌。沒想到疫情讓合作暫緩，如今時任日本旅行副社長的小谷野悅光，也成為現任社長。

黃敏惠提及，這幾年受新冠肺炎影響，全世界的經濟活動受到很大的影響，雙方原定「2020嘉義市日環食」天文教育交流計畫，也因疫情嚴峻無法成行，後疫情時代，市府帶頭拚產業，也推動觀光，以吸引更多日本遊客前來，也把嘉義市在地優質伴手禮推進日本市場，希望未來有更多密切交流與合作機會，共創雙贏。

小谷野悅光當場表示，下個月就會請負責台灣旅遊部門主管回訪嘉義市，為雙方合作做好準備。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小谷野悅光表示，嘉義市是國際知名景點阿里山的入口城市，擁有很好的地理條件，加上人文底蘊深厚，人情味十足，傳統美食平價又美味，具有台灣小城的溫暖魅力，這次除交流拜會外，也希望能廣泛且深入推廣嘉市觀光旅遊商品，同時安排3位產品規畫及採購部門主管到東京食品展嘉義市攤位與業者交流，積極促成後續合作的機會。

市府建設處表示，「日本旅行」旅行社是日本歷史最久的旅行社，主要經營日本國內旅遊市場，日本旅行NTA 曾於2018獲得旅遊業界顧客滿意度第1名，是日本人出外旅遊時最常使用的旅遊服務平台。日本旅行母公司為西日本旅客鐵道，簡稱JR西日本或JR West，是日本7間JR鐵路公司之一，同時擁有鐵道商店和飯店禮品店等通路。