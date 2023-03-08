韓聯社8日報導，隨著中韓雙向入境政策有序恢復，韓國航空公司開始全面提升中國大陸航線的運量。由於韓國航空公司今年夏季的執飛計畫尚未敲定，中國大陸航線航班數量屆時有望進一步增加。據悉，航空公司還在等待韓國國土交通部和中國民航部門的航線許可。

大韓航空8日表示，本月將把中國大陸航線航班數量從目前的每周9班（往返算1班）增加至每周26班。包含本月17日將恢復仁川至西安航線，每周1班；19日將恢復仁川至北京航線，每周4班。仁川至廣州航線，12日起將增至每周2班，上海航線20日起將增至每周7班，青島航線23日起將增至每周2班，瀋陽和大連航線19日起將分別增至每周4班和3班。

韓亞航空方面，19日起仁川至北京航線將由每周1班增至6班，上海和長春航線將分別增至每周4班和3班。西安、青島、天津航線也將逐步實現增班。此外，濟州航空13日起將把仁川至延吉航線由每周1班增加至2班。

報導指出，中韓兩國政府此前就將兩國航班數量恢復到疫情前水準達成共識，航空公司隨即加快了恢復航線和增加班次的速度。中韓之間互相停發短期簽證、要求旅客進行落地檢的兩項防疫措施已經解除，韓國11日起還將解除自華入境人員行前檢措施，預計中韓航線旅客數量將會大幅增加。