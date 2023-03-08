隨著通訊軟體發達、民眾搭乘白牌車的情況增加，有車主為賺取外快，私下成立叫車群組攬客，卻不知自己的行為已經違法，等遭到裁罰時才尋求訴願方式盼獲得免罰。台中市政府法制局指出，有違法業者辯稱是受親友之託載送朋友，卻不知違法行為都已被蒐證，訴願理由仍未被採納。

法制局長李善植指出，近來白牌車越來越受到民眾接納，也使得不少車主鑽漏洞，私下成立叫車群組，並以私家車載送客人，這些車輛都未經過申請核准，卻有實際營業行為，賺區區幾百元車資，依法卻可處以10萬以上、2500萬以下罰鍰，相當划不來，近來就有不少違規載客的車主受裁罰後無法接受，而提起訴願的情況。

李善植表示，市府審理這些訴願過程中，有部分被裁罰的車主辯稱「是受親戚所託幫忙載送親友」、「收取的只是油資補貼」等理由，更有人指「載送情況只是個案，沒有證據顯示有營業行為」，但其實，這些被裁罰的車主都已被掌握交付車資、在社群軟體攬客等相關事證。

李善植解釋，公路法的規範是採取事前許可制，主要目的是為了健全公路營運制度、促進交通安全，特別就計程車客運業加以管制，車主必須取得營業執照後才能營業。

李善植強調，即便違規業者事後將費用退還給乘客，因違法事實已經存在，也不能據此就主張免責，他們提出的理由都未被台中市訴願審議委員會採納；特別呼籲未依公路法申請核准卻有營業行為的車主，千萬不要以身試法。