上洋精緻乾水洗新品牌「RIV」首家大安概念店預計於3月14日正式開幕，致力於提供細緻、專業、呵護洗衣服務，並率先同業採用三菱重工空調，應用自家代理的專業空調商品規劃、打造最舒適的門市環境，更針對衣物設置恆溫恆濕儲藏空間，確保客戶高價值衣物在清洗後得到最佳照顧。上洋進一步指出，公司以服務為核心，將繼續探索不同的服務項目，以滿足客戶多樣化的需求。

上洋空調早販檔期促銷活動開跑，即日起至4月30日前購買三菱重工空調家用多聯式系列、VRF系列，即可享好禮2選1，選項有飛利浦智慧萬用鍋、one-meter 16吋風動循環立扇；購買家用一對一系列、PAC系列、全屋空氣活化機的消費者，可享受好禮3選1的優惠，可選擇的禮品包括VESTA 14吋遙控DC立扇、象印不銹鋼保溫瓶兩入(480ml)、飛利浦智慧變頻電磁爐等。預期透過短期優惠的促銷活動，進一步推高三菱重工品牌熱度。