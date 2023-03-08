實力派演員黃磊與孫莉的17歲愛女黃多多（本名：黃憶慈）是大陸知名星二代，過去曾參加實境節目《爸爸去哪兒》第二季，在節目中溫柔懂事的她，獲得網友的一片讚許聲。豈料，她透過社群平台和網友們講故事的影片卻被抓包，其中有很多字都「讀錯發音」而遭到抨擊，隨後發文道歉卻又出錯。

黃多多近日在《陪你多讀書》專欄中為小朋友讀繪本故事，然而唸故事時卻將許多字都讀錯，諸如將「防禦」讀成「防卸」、「闖蕩」讀成「裝蕩」、「麥桿」念成「麥線」等，引發網友抨擊，不少人認為在沒有多音字、生僻字的情況下，一個高二生竟然在繪本閱讀中犯此錯誤有些不應該，留言：「雖然念故事此舉的本意不錯，但讀錯字恐會誤導小朋友。」

對此，黃多多昨(7日)晚間發文道歉，指出：「抱歉讀錯字，這確實是我們的不足，接受大家的批評。今後我們將努力避免這樣的錯誤，自我提升，也希望大家監督。」然而，道歉文PO出後，有網友認為文章中「的」、「地」兩字的用法有誤，再度引發討論。

有網友認為讀錯字本身不太合適，尤其是該帳號還是面向小朋友，而道歉文再度用錯更顯得她能力不足，批評：「看過『絕望的文盲』後，對他們不再抱有期待了。」然而，也有另一派的網友認為「的」、「地」早已通用，不必再抓著他人的錯誤緊咬不放，表示：「指出錯誤可以，但別對她人身攻擊吧」、「以後事先做好功課就行，不用大肆批評。」