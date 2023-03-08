瞄準許多人喜歡大口吃好肉，5星飯店Buffet餐廳近期紛紛推出造愛肉饕客的活動。台北遠東香格里拉的人氣自助餐廳「遠東Café」端出頂級肉品暢快吃到飽的活動「快樂饗肉節」，以澳洲和牛及有「豬肉界愛馬仕」美譽的西班牙伊比利豬為主角，在各式主題餐檯推出多樣相關料理，讓無肉不歡的饕客大飽口福。

「快樂饗肉節」即日起推出至5月4日，除了現切慢火爐烤澳洲和牛、現切慢火爐烤伊比利豬外，還有像是伊比利叉燒松露拉麵、涮和牛清湯、和牛壽喜燒、伊比利豬肉小火鍋、和牛漢堡、義式伊比利豬肉普切達等，喜歡炸物還可嘗試香酥的和牛可樂餅、伊比利火腿起司可樂餅；若想嘗海鮮，加價728元便可享用整隻波士頓活龍蝦，海陸絕配雙享最過癮。

在遠東Café用餐最令人期待的，就屬主廚敲鑼特別餐點的展演時刻，這次將輪替獻上「義大利爐烤脆皮豬肉捲 鑲伊比利火腿 雞肝 葡萄乾」、「巴西窯烤牛肩胛肉」，讓饕客品嘗特製的隱藏版菜單。

「遠東Café」推出讓饕客大口吃肉的「快樂饗肉節」，琳瑯滿目的和牛、伊比利豬料理都能暢快吃。（台北遠東香格里拉提供）

此外，活動期間加入「Shangri-La Taipei 台北遠東香格里拉」臉書粉絲專頁，在「快樂饗肉節，遠東Café吃到飽」貼文底下留言標註1位好友，並上傳1張用餐照於留言中，就有機會抽中成為「Café黑卡」VIP，能免費大啖遠東Café自助晚餐30天，等於享價值5萬1580元的好康；飯店還將在每2周於臉書粉絲專頁舉辦「快樂饗肉節」線上趣味抽獎活動，每兩週抽出1位幸運粉絲來遠東Café 免費享用自助餐。

大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳則在即日起至4月30日以頂級品牌「大分和牛」為主題，霸氣推出「大分和牛饗宴」，由來自東京大倉的日籍行政主廚山本克哉精心設計一系列讓和牛控的饕客們可大啖來自大分縣優質的和牛料理美食，其中更一口就要價250元的頂級大分和牛美食吃到飽，如大分和牛迷你牛排配香草酸豆醬、大分和牛壽喜燒及大分和牛壽司卷等多道頂級和牛料理，就是要讓和牛狂熱者可以吃個過癮。

伊比利豬肉小火鍋。（台北遠東香格里拉提供）

店內餐檯料理除了有中、西、日式等人氣菜色，更有國內自助餐檯上少見如俄羅斯酸奶牛肉、法式焗田螺與紅酒燉牛舌等的俄法經典招牌料理。此外，歐風館現正舉辦「瑞兔迎春酬賓優惠活動」，即日起至3月31日推出用餐不限平假日即可以享8折的優惠（服務費另計）。

敲鑼特別餐點的巴西窯烤牛肩夾。（台北遠東香格里拉提供）