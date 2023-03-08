手作體驗在地扎根，兒童節列車開進校園。（廖志晃攝）

南投縣長許淑華（左），頒感謝狀給妮娜巧克力董事長魏振宇。（廖志晃攝）

南投縣長許淑華（左），頒感謝狀給采棉居董事長翁啟富。（廖志晃攝）

兒童節公益列車開進名間鄉，小朋友DIY手作體驗。（廖志晃攝）

埔里鎮Cona's 妮娜巧克力夢想城堡，每年在縣內各鄉鎮市，舉辦讓南投「一起過，更好」兒童節公益活動，今年結合采棉居等企業進入校園，將食農教育及手作體驗落實在生活中，讓孩子實踐環保愛地球理念。

南投縣長許淑華由教育處長王淑玲、縣議員林儒暘陪同，8日到名間鄉中山國小，出席讓南投「一起過，更好」兒童節公益活動；許淑華感謝妮娜巧克力夢想城堡董事長魏振宇、總經理張承惠，從2011年迄今不間斷，在南投縣各鄉鎮舉辦兒童節公益活動，已經走過仁愛鄉、信義鄉、水里鄉、國姓鄉、魚池鄉、中寮鄉、埔里鎮、鹿谷鄉，今年開進名間鄉，累計有93所國小學童受惠。

妮娜巧克力結合台灣巧維（采棉居）、本草自然、台灣中小企銀、南投可可生產合作社、桑心的人、入樹村露營區、春嵐野視覺媒體等企業團體，擴大舉辦兒童節公益活動，深入名間鄉內8所國小。

張承惠說，今年「一起過，更好」兒童節列車，從3月初起依序到名間、新街、名崗、中山、弓鞋、田豐、僑興及新民國小，和1500名師生同樂，培養小朋友環保愛地球的行動力，也落實企業社會責任。

兒童節公益活動藉由參與廠商的專業領域，設計各具特色的闖關遊戲，竹山鎮采棉居寢飾文化館，打造實用的棉麻帆布袋，再引導孩子拓印五彩專屬印章；集集鎮本草自然生技公司，由經理林家詳準備可可脂等DIY材料，指導孩子以自然科學實驗的精神，完成專屬自己的天然保養乳液；南投可可生產合作社提供名間鄉在地生產的可可果實，讓孩子以觸覺、視覺、味覺了解巧克力、可可知識課程，同時認識家鄉的農產品；台灣中小企業銀行派員扮演儲蓄理財的關主，讓孩子培養正確的金錢使用觀念，並透過闖關贏得巧克力蛋捲存錢筒。