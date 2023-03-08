國光劇團《狐仙》透過影像設計與數位藝術團隊合作，打造新創意京劇影像舞台，再現膾炙人口的人狐三世愛戀故事。導演戴君芳8日在宣告會中表示，《狐仙》的故事背景是妖怪世界，現代影像科技就像幻術，配合戲曲的虛擬寫意，跨界「幻幻相連」找到各自最好的位置。

《狐仙》由編劇趙雪君創作、導演戴君芳執導，並與影像設計與數位藝術團隊融合科技藝術，採用動態立體虛擬攝影系統4D Views搭配浮空投影及互動科技等技術，搭配舞台實景，打造出京劇舞台新創意，將於3月25日、26日在台中國家歌劇院登場。

國光劇團《狐仙》結合數位科技跨界演出，將在3月25日、26日在台中國家歌劇院登場，舉辦宣告記者會。（陳淑芬攝）

導演戴君芳表示，《狐仙》由編劇趙雪君融合日本漫畫及中國聊齋所串起的人狐戀故事。2009年《狐仙故事》被認為是一部奇幻作品，2021年重新製作時創新思考在舞台融入現代劇場元素，科技本來就是一種幻術、故事則是妖怪世界 ，「幻幻相連」找到彼此跨界合作的位置。

《狐仙》以影像科技跳脫京劇的傳統視覺，但戴君芳強調，京劇表演的本質還是最重要，立體虛擬攝影系統4D Views的影像必須結合表演、提煉主題，能展現妖仙凌空而降、變身等奇幻感，不只是金光戲、炫技及聲光效果，不能太「實」，須回歸到傳統戲曲最簡單「一桌二椅」思考，配合虛擬、寫意。

《狐仙》由京劇演員盛鑑、黃宇琳同飾演千年狐仙的男相、女相現身。盛鑑說，他演慣王公將相，但在2009年受邀參與《狐仙》，演出偏向旦、小生角色，他思及京劇也有「應工」、「反串」，抱持挑戰心態，大膽嘗試演出。他說，劇中在狐仙男女變身則透過重疊、模糊的方式承接，詮釋。對於舞台演出結合影音科技創新作法，他指出，演員可減少在舞台須兼顧音樂、場面、觀眾視覺畫面等問題。