永慶不動產捷運紅樹林加盟店東魏志益，在進入房仲業之前是一名玻璃裝修師傅，但因工作危險性相當高，而轉職加入了信義房屋服務。2004年加盟永慶不動產，16年來秉持永慶房產集團誠實理念，深獲客戶信任，並靠著聯賣制度的優勢，2022年團隊業績達到將近4,500萬元，自身年收入也激增6倍、達到人生高峰。

年輕時從事玻璃裝修工程，魏志益從入門學徒逐漸成為經驗豐富的師傅，當時，他的年薪超過百萬，是高收入族群之一。然而大樓玻璃安裝工作存在高度危險性，職災發生率也相對較高，他以為自己多年的經驗可以減少意外發生的機率，但在工作第6年，他在一次高空作業中失足滑倒，差點要與家人永別。這次經歷讓他感悟到人的脆弱，他重新思考了自己的職業生涯，最終決定轉行。

隔行如隔山 靠毅力拚出好成績

魏志益選擇同樣高收入的業務類型工作，他考慮過醫療器材銷售、保險與汽車業務等，最終選擇了情感連結較強的房仲經紀人。他經過友人推薦面試進入信義房屋，但隔行如隔山，跨行的懸殊讓他一開始吃盡苦頭，他苦笑說：「第二個禮拜就想離職，拿底薪沒貢獻，沒委託、沒成交，壓力有如山大。」

後來他靠著不服輸的毅力，最後成功簽到委託，「那位屋主的職業是代書，他是有能力自售、自處理的，但卻決定委託我處理，那時候簽回來，同仁都感到不可思議」。之後，他越做越順手，並拿到全公司個人業績第1名的成績，4年後升任店長，分別在天母東路店與新北投店服務，年收入也相當可觀。

魏志益在房仲業的前景一片看好，不料卻在公司得知他的親戚創業中信房屋後變了調，「那時候公司以怕洩漏資料、防範未然等理由，把我從店長降為經紀人，並從天母轉調到其他地區。那是民國91年，淡水房產交易量偏少，但我拚出800萬元的業績，希望藉此向總部申請升回店長，但卻被主管勸退。」如此不近人情的對待，讓他無奈地離開了服務11年的公司。

永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，讓成交機率與速度大增，並在2022年為魏志益團隊貢獻了2,300萬元業績。圖片來源：永慶房產集團

永慶加盟四品牌聯賣太強！一年貢獻超過2千萬元業績

魏志益離開信義房屋之後，便到親戚開的中信房屋幫忙，不久後便加盟成立了永慶不動產捷運紅樹林加盟店，開啟人生新篇章。談到選擇永慶不動產創業的原因，他透露，當時在信義房屋時就覺得永慶不動產是強勁的對手，加上永慶房產集團大力推行e化，做科技仲介先驅，令他相當心動。

創業邁入第17個年頭，魏志益團隊近5年來業績保持穩健成長，2022年業績更是大幅成長了800萬元、直逼4,500萬元。他認為，集團不斷優化的科技系統，大大增加業務的成交速度，對業績成長有直接的幫助。「像是〈i智慧系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，讓同仁在媒合過程，篩選出最符合客戶需求的物件，是加速業務開發與銷售的秘密武器。」

永慶不動產的優勢除了科技工具，獨有的「深度聯賣制度」，也讓魏志益相當讚許。他表示，永慶加盟四品牌在淡水地區約有50間加盟店，可共享超過2,000個物件，並有500多位房仲經紀人一起銷售，配對率大大增加，新物件時常上架不到1星期就能成交！去年聯賣制度就挹注魏志益團隊近2,300萬元業績，聯賣率直逼5成。

身為專業的房仲經紀人，魏志益認為「先誠實再成交」是絕不讓步的原則，並要求旗下經紀人做良心房仲，保護客戶權益。圖片來源：永慶房產集團

不一昧貪圖成交 站在客戶立場給予恰當建議才是專業房仲

遵循永慶房產集團董事長孫慶餘「先誠實再成交」的原則，魏志益認為身為專業的房仲經紀人，不只是守法，更要做「良心房仲」，這是他招募員工的第一準則。魏志益團隊的誠實服務態度，讓客戶能放心託付買賣屋這樣的人生大事，「專任委託約」的占比也穩健成長，近五年均維持在4成以上，2022年甚至來到5成。

他也分享過去的服務經驗：團隊曾服務過一名70多歲老婦人，先生因罹癌需定期化療，醫院離居住公寓路途遙遠，且位在四樓、無電梯，每次出門要上下樓都很辛苦，婦人便將房子賣了，籌得600多萬現金，除了支付醫療費用，也打算在醫院附近購屋。原本看中一間約720萬的物件，但考量高齡長輩貸款不易，同仁便建議她將貸款人轉成子女，貸款金額較可能提高，婦人才透漏45歲兒子因精神狀況沒有工作，這600多萬是一家子所有的財產，買房後就只能靠老婦人每月5萬多的退休俸付醫藥費、償還貸款及過生活。

魏志益評估老婦人買房後的財務情形相當不樂觀，於是建議老婦人將現金留在身上，租房子就好，等於將到手的40多萬業績放水流。他嚴肅地說，買房成家是一件喜事，房仲經紀人不能為了一時的業績而讓客戶陷入財務危機，應站在客戶立場，給出專業真誠的建議，才是最重要的。

對於未來想創業但還未跨出那一步的經紀人，魏志益積極鼓勵：「跨出去就對了！」他認為永慶加盟總部提供強大的後勤資源，讓創業者們永遠有填滿的子彈，隨時能上場打仗，也讓經紀人無後顧之憂。未來他也期盼店業績能持續攀升，協助夥伴們圓滿完成目標、實現人生夢想。