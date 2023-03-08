南投縣埔里鎮堪稱台灣女壘國手搖籃，在地的國立暨南國際大學女壘隊更續3年獲大專盃冠軍，香港壘球總會第1次率U23女子快速壘球代表隊移地台灣訓練，在埔里鎮福興壘球場與暨大女壘隊等國內3支知名壘球隊進行快速壘球交流賽，盼提升香港女壘球員的運動實力。

埔里鎮是台灣女壘國手的搖籃，從國小、埔里國中、埔里高工到暨南國際大學，發展出完善的四級女壘培訓體系，因此香港壘球總會為了進一步提升球員到運動實力，率U23女子快速壘球代表隊與隊職員訪台，在暨大協助下舉行交流賽。

香港壘球總會表示，暨大女壘隊是台灣強勁隊伍，也是國際賽常勝軍，列為訓練切磋優先對象。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

香港壘球總會負責男、女壘球U12至U23香港代表隊培訓及國際壘球賽事。香港壘球總會表示，暨大女壘隊是台灣強勁隊伍，也是國際賽常勝軍，因此列為訓練切磋優先對象，這次移地台灣與在地33支知名壘球隊巨型交流賽，每場賽後還有技術講座和文化交流，盼透過與台灣頂尖球隊交流學習，提升香港代表隊的競爭力。

香港壘球總會負責男、女壘球U12至U23香港代表隊培訓及國際壘球賽事。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

暨大校長武東星表示，暨大雖然不是傳統的體育學校，但2005年起發展特色運動，同時配合國家政策推動多元體育入學發展，辦理運動績優生招收女壘運動項目，近年暨大女壘隊參加國際賽事屢有佳績，更連續3年獲大專盃女壘錦標賽冠軍；去年全國大專校院運動會，暨大共獲10金5銀2銅，總獎牌數創校史最佳紀錄。