因一馬公司（1MDB）弊案入獄的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak），被媒體指出目前正在獄中攻讀經濟學碩士課程，還註冊報讀博士課程。

根據大馬當地媒體報導，納吉已註冊報讀經濟博士。馬國內政部長拿督斯里賽夫丁納蘇申（Saifuddin Nasution）受訪時證實，納吉獲准根據標準作業程序修讀課程，但該監獄不會為納吉提供網路或筆記本電腦，「我們會盡力為他提供便利」。

關於納吉在服刑期間依然可更臉書貼文一事，賽夫丁指出，納吉仍然可以通過其團隊發布貼子。他說，「他被關在監獄，不代表他不能（發布貼文），他有他的媒體團隊，現在這種事情並不奇怪。他們有密碼，就可以辦得到。」

現年69歲的納吉因挪用一馬公司4200萬令（約新台幣2.85億元）資金罪名成立，被判入獄12年和罰款2億1000萬令吉，目前服刑中。納吉也在針對一馬公司案終審判決提出司法審核，而大馬聯邦法院預料將在本月杪做出裁決。