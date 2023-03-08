宜蘭縣有155處社區巷弄長照站，但部分長者行動不便，或住家距離長照站較遠，因此需要長照專車接送；企業家張顯松發現員山鄉衛生所的長照專車老舊，今天（8日）捐贈衛生所1輛長照專車，縣長林姿妙感謝張顯松回饋鄉里，也盼能引起共鳴，照顧更多的長者。

宜蘭縣衛生局表示，社區巷弄長照站有提供長者預防、延緩失能的服務，部分長照站有結合長青食堂，讓長者可以共餐；全縣有32輛長照專車，分配在21個合約單位，其中宜蘭縣12個鄉鎮市衛生所各有1輛，用以接送長者到社區巷弄長照站。

員山鄉65歲以上長者占鄉人口數的18.6％，從2020年1月起員山鄉衛生所即提供長照專車接送服務，又因為員山鄉幅員廣大，需要服務的長者不少，員山鄉衛生所的長照專車，是社會處移撥給衛生局，專車已使用多年，日漸老舊。

衛生局表示，嵩雷精密工業公司董事長張顯松是員山鄉傑出子弟，他抱著回饋鄉里、照顧長者的想法，主動聯繫衛生所，表達捐贈意願；張顯松所捐贈的9人座專車，有加裝電動腳踏板等設備，造價達160萬元。

林姿妙表示，張顯松熱心公益，長年關心偏鄉地區長者健康議題，並挹注資源提供在地長者交通接送；提升宜蘭縣長期照顧服務品質，是縣府非常重視的政策，期許張顯松的善舉能引起更多共鳴，把愛送到每個需要的角落。