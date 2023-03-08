34歲周小姐初次懷孕到五個月，突然摸到左乳有不尋常的腫塊，就醫檢查發現是最惡性的「三陰性乳癌」，經醫師建議她先接受化療後順利產下健康的男寶寶，產後手術切除腫瘤，如今寶貝5個月大，她也迎來腫瘤細胞完全消失的好消息；周小姐坦言，得知罹癌不是沒有傷心難過，但她知道只能勇敢面對，才有逆轉的機會。

中國附醫乳房外科醫師黃至豪指出，孕中乳癌的病人有17％~48％屬於「三陰性乳癌」，只要配合乳房跨專科團隊，勇敢面對積極治療，就有機會像周女士一樣在積極治療後母子健康平安。(中國附醫提供／馮惠宜台中傳真)

懷孕罹癌還能化療？妊娠中做化療還能順利產下健康寶寶？34歲周小姐懷孕勇敢抗癌故事激勵不少癌友；她今（8日）現身中國醫藥大學附設醫院，感謝跨科團隊悉心照顧，坦言，獲知罹癌後曾難過一個星期，但了解三陰性乳癌進程快速、惡性度高，需盡快介入治療，她立即配合醫師建議展開治療。

中國附醫乳房外科醫師黃至豪指出，為了保全媽媽健康的同時顧及胎兒的正常成長，第一時間啟動跨專科醫療團隊治療，由於當時患者已懷孕五個月，胎兒狀況穩定，利用臨床上對胎兒無害的化療藥物治療。

周女士懷孕五個月時開始接受化療，並且足月生產健康男嬰，治療成效良好在於第一時間乳癌跨專科團隊醫師即充份和她與家人討論個人化治療計畫，讓她非常安心的勇敢面對治療過程。(中國附醫提供／馮惠宜台中傳真)

周小姐在懷孕中接受了兩次化學治療，治療後腫瘤明顯縮小，而腹中的胎兒也在婦產部醫師密切追蹤下穩定成長，治療三個月後，評估胎兒已成熟且接近足月，安排剖腹產，寶寶很健康，且一出生新生兒科立刻接手照護。

寶寶出生後周小姐接續完成數次化學治療，超音波檢查只看到小小的一塊陰影，為了確認化療的成效，安排了左側全乳房及腋下前哨淋巴結切除手術，將殘存的組織送化驗，病理報告顯示腫瘤已經完全消失不見，淋巴結也確認沒有轉移。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智強調，三陰性乳癌進程快速，應盡快接受治療，但孕中可以選擇的治療方式有限，經跨專科專家團隊評估，化學治療及手術治療是此時的首選；只是懷孕中進行手術合併全身麻醉會提高麻醉風險及胎兒風險，因此治療相當棘手；此外，高風險的「三陰性乳癌」在治療後仍需小心較高的復發機率。