34歲周小姐初次懷孕到五個月，突然摸到左乳有不尋常的腫塊，就醫檢查發現是最惡性的「三陰性乳癌」，經醫師建議她先接受化療後順利產下健康的男寶寶，產後手術切除腫瘤，如今寶貝5個月大，她也迎來腫瘤細胞完全消失的好消息；周小姐坦言，得知罹癌不是沒有傷心難過，但她知道只能勇敢面對，才有逆轉的機會。
懷孕罹癌還能化療？妊娠中做化療還能順利產下健康寶寶？34歲周小姐懷孕勇敢抗癌故事激勵不少癌友；她今（8日）現身中國醫藥大學附設醫院，感謝跨科團隊悉心照顧，坦言，獲知罹癌後曾難過一個星期，但了解三陰性乳癌進程快速、惡性度高，需盡快介入治療，她立即配合醫師建議展開治療。
中國附醫乳房外科醫師黃至豪指出，為了保全媽媽健康的同時顧及胎兒的正常成長，第一時間啟動跨專科醫療團隊治療，由於當時患者已懷孕五個月，胎兒狀況穩定，利用臨床上對胎兒無害的化療藥物治療。
周小姐在懷孕中接受了兩次化學治療，治療後腫瘤明顯縮小，而腹中的胎兒也在婦產部醫師密切追蹤下穩定成長，治療三個月後，評估胎兒已成熟且接近足月，安排剖腹產，寶寶很健康，且一出生新生兒科立刻接手照護。
寶寶出生後周小姐接續完成數次化學治療，超音波檢查只看到小小的一塊陰影，為了確認化療的成效，安排了左側全乳房及腋下前哨淋巴結切除手術，將殘存的組織送化驗，病理報告顯示腫瘤已經完全消失不見，淋巴結也確認沒有轉移。
中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智強調，三陰性乳癌進程快速，應盡快接受治療，但孕中可以選擇的治療方式有限，經跨專科專家團隊評估，化學治療及手術治療是此時的首選；只是懷孕中進行手術合併全身麻醉會提高麻醉風險及胎兒風險，因此治療相當棘手；此外，高風險的「三陰性乳癌」在治療後仍需小心較高的復發機率。
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