智慧網路互動式影音、AR與VR應用趨勢初起，看好此商機，普萊德加碼推出新產品工業級95瓦PoE供電網管型交換器系列（IGS-4215-4UP4T2S、IGS-4215-8UP2T2S），普萊德指出，該款網管型交換器具備802.3bt 95瓦PoE供電、Gigabit乙太網傳輸以及SFP光纖傳輸埠，長距離PoE總供電量最高達360瓦，並具L2/L4全網管功能、Cybersecurity資安保護、國際標準ERPS Ring 冗餘環備援能力，利於智慧交通通訊如Kiosk互動式資訊服務站、無線連網如高功率Wi-Fi 6基地台、安全監控通訊如Speed Dome高速球型網路攝影機之彈性佈建，提供全天候不中斷連網服務。

此外，普萊德也跟進推出EtherCAT分歧器模組（IECJ-300），可加速自動化控制、OT（Operational Technology，操作科技）網路佈建，解決嚴苛工業環境之中網路通訊站台無法彈性延伸擴展或在傳統常見的daisy chain菊鏈拓樸連線過遠而可能造成某些重要站點斷線無法管控的問題。普萊德強調，EtherCAT分歧器模組可連結超過6萬5千個EtherCAT通訊裝置，且時間同步精準度可達微秒等級（百萬分之一秒），有助於效率化擴充工控、工業物聯網的網路基礎建設。