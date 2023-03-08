日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑在2021年7月結束5年婚姻，而她被爆出婚內出軌後形象跌落谷底，近年把事業重心轉往大陸，日前更宣布進軍元宇宙，推出限量虛擬產品「數字人」給粉絲收藏；豈料，福原愛的數字人開賣一周，限量3999個卻滯銷，從平台上發現一個都沒賣出去，讓眾人看了大笑話。

福原愛日前分享自己有新的身分，成為琉球Asutida的董事，還錄製影片表示要在FanFirst平台發行數字人和數字產品，請粉絲支持；原來FanFirst平台瞄準大陸娛樂元宇宙項目，福原愛是它們第一個相中的對象，還透露限量發布3999個「數字人」虛擬商品。

福原愛的數字人虛擬產品，在販售平台上顯示一個都沒售出。（圖／摘自福原愛微博、摘自FanFirst平台）

沒想到福原愛的數字人從3月1日首發限定300個，今（8日）在平台APP上發現福原愛的數字人剩餘數量仍是「300個」，似乎沒有人購買；據悉，福原愛的數字人發售計畫原先預計3月1日是第一階段，4月8日再開始販售301到3999的數字人，還有隱藏款，如今連一個都還沒賣出去，看來福原愛的人氣著實受到嚴重影響。

其實在福原愛的數字人宣傳影片下，有許多大陸粉絲留言替她加油打氣，「愛醬好美，支持愛醬」、「哇，愛醬要發布數字人了」、「大讚啊！愛醬的數字人藏品」，因此有網友猜測可能是平台問題，不太可能一個都沒賣出去。