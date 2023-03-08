去年中秋蛋黃酥不到1分鐘就搶光、獲封「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓・麵包埠8日搬新家再出發，門市從原先6坪拓寬為18坪，並將後廠廚房和研發室整合，未來就不會出現因為做蛋黃酥而不能做麵包的情形，新樣態糕點也將陸續登場。世界麵包大賽冠軍陳耀訓笑說，「過去4年一直想呈現麵包的四季感，讓麵包與食材做搭配提升趣味性和辨識度，那我是做得蠻開心，但師傅可能不開心，因為工法變多了！」

新店面融合陳耀訓家鄉鹿港意象，不只外牆用磚瓦設計，地板也採磨石子風格頗有復古風情，再往裡頭走還能透過玻璃窗看見師傅烘焙的身影。陳耀訓說：「現在廚房效率提升後，就能給麵包更多手工的東西，看好台灣人已經不侷限吃特定款式麵包，讓我更加放膽玩設計，如果能符合時令與節慶，就會讓吃麵包變更有趣」，好比客人下周買得同款麵包，外觀口感與上周有了些微變化，就能帶出另類妙趣 。

「可頌布里歐」結合可頌與布里歐兩款麵包體，內餡以紅茶與芭樂為主調，香甜不膩，80元。（陳耀訓・麵包埠提供）

他也趁新店開幕之際強打2款富春季感商品，包含外酥內軟「可頌布里歐」，風味以紅茶與芭樂為主調，前後得耗時3天製成，吃起來香甜不膩；「香片梅子乳酪麵包」以梅子綠茶為靈感，用稍有嚼勁的麵包搭梅子乳酪，清爽可口；另人氣麵包也改版，舉凡「麵茶維也納」內餡換成麵茶粉混搭牛奶、奶油，表面以核桃碎等增加酥脆度；「榛果巧克力可頌」也融入手工炒製的焦糖榛果。

「香片梅子乳酪麵包」結合香片、梅子與奶油乳酪，清爽餘韻在口腔蔓延，65元。（陳耀訓・麵包埠提供）

提起通膨話題，陳耀訓不諱言說：「奶油少說漲了4成以上，我們去年底也調整約3成商品售價，魯邦麵包、可頌等就沒變動。」另雞蛋商供應照舊，產量不受影響，中秋蛋黃酥價格是否變動則暫無想法。

高級生吐司專門店嵜本插旗新光三越台中中港店，以口感蓬鬆、尾韻帶甜的生吐司擄獲消費者味蕾。（嵜本提供）

以生吐司掀熱潮的專門店「嵜本」本月也有新動向，插旗新光三越台中中港店並融合各種水果與日式食材，研發15款「寶石果醬」，其中牛奶煉乳奪下銷售冠軍，濃厚滑順為生吐司口感添層次。