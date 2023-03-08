第32屆時報金犢獎國際競賽，於3月7日在大明高中舉辦了一場全球性的金犢校園創意日活動，活動現場近兩百位同學踴躍參與，其中不乏具豐富創意及設計能力的學生。大明高中校長吳原榮以及電通mb創意顧問詹朝棟也應邀出席，此次分享會也讓學生們更深入了解時報金犢獎，為日後參加比賽做好準備。

分享會中大明高中校長吳原榮表示，時報金犢獎已成為學生熱烈參與的校外設計比賽，且學生每年都有得到新銳獎的肯定，除創意發想外，學生們能夠更深入地了解企業形象建立的重要性，從中學習企業形象建立策略，和未來的生涯規劃連結。而大明高中美工科的陳郁昊同學也精心繪製了《大明致敬32th金犢》海報，意在「挑戰最高境界」，每年參與金犢的學生數以萬計，每個人都嘗試把自己發揮到最高境界，奪取榮耀的冠軍寶座。海報中的每條線條都代表著一位參賽者，最高點代表著夢寐以求的冠軍寶座，鼓勵所有參賽者不斷努力，勇往直前、不放棄、挑戰自我極限。

陳郁昊同學(左)和時報金犢獎執委會合照。（圖／時報獎執委會提供）

時報金犢獎執委會致贈感謝狀給大明高中吳原榮校長(左)。（圖／時報獎執委會提供）

於分享會中，詹朝棟Mark老師將31屆金犢獎的所有題目一一拆解探討，回顧了過去金獎作品的策略面和題目是否符合，也分享了創作好作品的三大關鍵：策略、文案及畫面表現，並勉勵同學們要相信自己可以得獎，精彩的演說使在場學生及老師們傾耳細聽、收穫滿滿，不少同學甚至發揮了自身的設計和繪畫長才，於分享會中紛紛贈送自己親手繪製的畫像給Mark老師，展現了大明高中同學們的熱情和活力。

電通mb創意顧問詹朝棟Mark老師(中)和大明高中同學合照。（圖／時報獎執委會提供）

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有13題，包含:永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify設計獎，其餘題目陸續推出當中。