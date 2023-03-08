鑑於犯罪科技日新月異，北市警方陸續成立「數位鑑識實驗室」、「警用無人機隊」，以及各分局「科技偵查小隊」，為整合相關資源，北市刑大將於9日正式成立「數位科技戰情中心」，運用科技掃蕩不法維護治安，市長蔣萬安也將出席揭牌儀式。

北市刑大指出，「數位科技戰情中心」統合警方錄影監視系統、自建地區型資料庫、數位鑑識實驗室、警用無人機等科技設備，搭配刑案情資協作機制，綜合各種資源提升犯罪偵防。相關科偵技術，未來會聚焦在組織性及連續性的幫派、毒品、詐欺、街頭暴力等犯罪，運用大數據進行犯罪趨勢分析，輔助治安決策，以精準有效地打擊犯罪。

此外，重大刑案發生時，「數位科技戰情中心」將迅速整合團隊力量及情資，運用錄影監視及車辨系統、警用無人機空拍及員警蒐證畫面等影像資訊，提供指揮官即時畫面，並導入智慧影像及數位證物分析等科技偵查工具，搭配數位鑑識實驗室，大幅提升偵查效能，期在最短時間破案。

北市刑大指出，今年1月警方在「安居緝毒專案」中，破獲史上最大毒品倉庫，查獲逾1.4公噸毒品，便已有效運用刑案情資協作及科技偵查設備輔助偵查，顯見科技偵查已是現代辦案中不可獲缺的重大利器。

警察局長張榮興上任後，要求各單位續善用數位科技，提升員警執勤效能及犯罪防制成效，以保障市民及員警之安全，「戰情中心」成立後，將在現有的基礎上再接再厲，締造更佳的治安成效，為市民打造安全宜居的幸福城市。