女性遇過月經時若沒帶到衛生棉、買不到等都會落入窘境，對貧困家庭的女學生來說，經濟能力恐無法負擔每月購買衛生棉，為幫助弱勢女學生，桃園市國際蘭馨交流協會昨天拋磚引玉捐贈415箱、1萬9920包衛生棉，發送給59所公立國中及經濟弱勢家庭，盼能終結月經貧窮。

桃園市長張善政今天代表桃園出席，他表示，女學生在生理期若缺少適當的生理用品，可能容易感到不安與焦慮，這甚至會進而影響孩子的自信及學習情緒，民間捐贈衛生綿對弱勢家庭的孩子來說相當有幫助，能讓她們獲得妥善的照顧與關懷。

市議員暨桃園市國際蘭馨交流協會會長舒翠玲說，國際蘭馨交流協會已成立百年，在台則有30年，長期關注女性的發展，並致力於性別平權。考量女同學在學校可能會突然遇到沒有生理用品的情況，有些弱勢家庭的孩子可能因為經濟因素無法購買衛生棉，更加羞於啟齒，因此發起「終結月經貧窮」活動，要終結月經貧窮也要終結思想上的貧窮。

北市教育局今年起擴大生理用品補助對象，從國小5年級至9年級的女學生，每月都能用兌換券到超商換取衛生棉。對此教育局表示目前暫不跟進，教育部國民及學前教育署目前正規畫要在112學年度推動「高級中等以下學校消弭月經貧窮計畫」，將補助各級學校生理用品給經濟弱勢的女學生等，屆時將配合中央辦理。

教育局表示，桃園市在國小階段的健康相關領域課程，便有教導青春期的女學生認識生理期、如何正確使用衛生棉、教授生理用品的功能、類別和購買地點。另也有請學校主動關懷學生需求，於健康中心等合適場域放置備用衛生棉，提供有需要的女學生使用。