民進黨中執會8日通過2024立委選舉「大局條款」，將不建議現任議員投入立委選戰，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外，此規範卻無法解決台中第6選區最近提名爭議，民進黨台中市黨部主委李天生說，市黨部將依時程受理初選登記，等登記完再由中央定奪。

台中市立委第6選區（中西東南區）現任立委為無黨籍黃國書，原本為民進黨籍的他2021年因「線民案」宣布退黨、退選，但黃2年來仍積極備戰，近來更有本土社團站出來挺他代表民進黨續戰2024，現任議員包括江肇國、黃守達等人都被視為可能出戰人選，到底誰出線？已引發地方討論。

針對民進黨中執會通過的「大局條款」，李天生說，因黃國書現在已非民進黨員，該條款不適用於第6選區，市黨部仍將於20日開始受理初選登記，等24日登記結束後，情況應該會比較明朗，至於未來要舉辦初選或是否禮讓黃國書？都必須由黨中央決定。

江肇國則表示，尊重中央的規定，會持續聽取地方的聲音，再做決定。黃守達則說，將尊重中央機制，若截至登記黨中央對此事無明確態度，就會登記參加初選，但也呼籲黨中央一定要將黃國書納入，「現在是整合的時機」。

而針對黃國書可能再戰2024，前民進黨立委謝欣霓也在臉書發文，她指出，黃在立法院的表現相當不錯，但身為守護台灣的民主進步黨應該有大是大非的格局；當初黃在不被壓迫的情況下宣布不再參選，如今卻可能違反承諾？呼籲不要為了派系利益而搞這種私相授受的動作。