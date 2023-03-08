竹聯幫明仁會在萬豪酒店盛大春酒，黑衣人擠爆會場。（翻攝畫面）

竹聯幫明仁會6日晚間在台北大直萬豪酒店舉辦盛大春酒，當天參加勤務的員警爆料，遭到飯店人員以影響生意為由，拒絕員警進入一樓大廳上廁所。消息一出後，不少網友批評萬豪酒店「拒白迎黑」，紛紛到Google留下一星評論，揚言不願再去光顧。

黑道在萬豪酒店設宴，排場之大吸引關注，在萬豪酒店蒐證勤務的員警爆料，「飯店不敢阻止叼煙嚼檳榔的黑幫，任憑他們光明正大亂丟煙蒂檳榔渣，甚至大搖大擺抽菸，結果竟然不讓警察進入飯店上廁所，不要站在大門口攔檢，警車不要停門口，原因竟然是有礙觀瞻，真的有錢有勢是大哥，了不起的五星級！」

不少網友對此觀感不佳，紛紛在台北萬豪酒店留下一星評論，留言大酸「黑道的特約飯店」、「黑道常去的酒店，一般民眾還是不要前往」、「常有黑道出入！請大家小心安全，盡量避免前往！」、「萬豪酒店只想做黑道的生意是吧，給我吃一顆星去他的爛酒店」、「黑幫集散地，怕怕喔...一顆星記錄，避免踩雷」。

也有民眾表明對台北萬豪酒店感到失望，不願入住，「原本想清明節帶家人去陽明山賞花時入住此飯店，但看到新聞飯店業者拒白迎黑，趕緊取消！避免受累」、「黑幫昨天在這裡舉行宴會，這家酒店拒絕了警方的調查。如果您要入住這家酒店，請小心」、「在看到有關他們宴會廳的新聞後持懷疑態度...真可惜，絕對不會再帶我的家人去那裡了」。

萬豪酒店拒絕警方進入大廳蒐證，不少民眾留下一星評論表達不滿。（翻攝Google評論）

萬豪酒店拒絕警方進入大廳蒐證，不少民眾留下一星評論表達不滿。（翻攝Google評論）

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