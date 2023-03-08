警方提醒，詐騙集團常透過臉書、LINE等交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，切勿上當受騙。(圖／警方提供)

假投資、真詐騙又一起！金門1女子遭詐騙集團成員介紹投資購買虛擬貨幣「乙太幣」，誆稱保證獲利，穩賺不賠，剛開始投資獲利1千多元後，遂將畢生積蓄919萬元，分53筆陸續投入；但當要提領獲利款項時，假冒之客服人員佯稱該女帳戶涉及洗錢，要再繳納保證金才能出金，當該女驚覺蹊翹之時，畢生積蓄就像變了心的男友，回不去了！

警方表示，網路詐騙常見潛藏於臉書社群或交友軟體俟機行騙，待與被害人加好友後，進一步取得信任，再佯稱有投資管道可獲取高額利潤為由，詐騙被害人投資，一旦民眾將畢生積蓄投入後，嫌犯隨即銷聲匿跡，當被害人發覺後，往往為時已晚，損失慘重。

警方指出，1名居住於金門縣的女子，於去(2022)年12月間，在臉書認識暱稱「陳天明」之男子，雙方透過LINE聊天取得女子信任後，介紹該女投資購買虛擬貨幣「乙太幣」，誆稱保證獲利，穩賺不賠，並指示該女利用交易所PLUBIT網頁登錄帳號及下載imToken(APP)購買虛擬貨幣。

據了解，該女子剛開始投資後即獲利1千多元，遂將畢生積蓄919萬元，分53筆陸續投入，但當要提領獲利款項時，假冒之客服人員佯稱該女帳戶涉及洗錢，要再繳納保證金才能出金，女子驚覺事有蹊翹，聯繫網友「陳天明」也消聲匿跡，才發現被騙，遂於昨(7)日至縣警局金湖分局報案，但畢生積蓄已遭詐騙殆盡。

金湖分局提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，再取得被害人信任後，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。