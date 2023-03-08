不過，受制農曆春節、石化景氣仍處低檔因素干擾，台聚集團四大公司2月營收均較去年同期減少14~15％；前2月營收也年衰退24~28％。

廠商指出，大陸PVC下游製品管材、型材主用於房屋管道和門窗。受國家出台一系列政策推動地產行業復甦的影響，近期部分城市房價有回暖跡象，有助對PVC需求產生推動作用；不過，政策落地並傳導至產業需要幾個月的時間也需要關注。

此外，石化業者近年傾向通過調整生產流程及轉向高端投入(例如ABS)，以因應對高價值專業產品(如用於生產電動汽車零組件、電池與醫療設備)的強勁產業需求。廠商還將通過增加可生物降解(biodegradable)及再生(recycled)塑料產量來開拓新市場。其中，EVA耕耘太陽能應用漸收成效。

台聚、亞聚LDPE/EVA年產均為15萬噸。台聚、亞聚均有投資大陸古雷一貫廠，30萬噸EVA裝置主攻大陸，享免關稅優勢，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司。

伴隨歐美通膨減緩及大陸疫情解封，終端需求逐漸提升，且進入鞋材傳統旺季，加上下游光伏組件廠獲利回升，需求增加，光伏料行情上漲，有助EVA需求及價格持續提升。