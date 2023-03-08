全台鬧血荒，宜蘭縣羅東博愛醫院去年號召41個單位響應捐血，募得1762包熱血。今（8日）舉辦年度首場捐血活動，有在地店家大仁哥蔗香脆皮桶仔雞贊助的烤雞跟雞精、全聯禮券等補血好禮，喚起大眾的愛心，捐血人潮盛況空前，院方表示，可能好禮加持，許久沒看到這樣的人潮，希望大家的愛心可以持續下去。

宜蘭縣警察局羅東分局全體同仁也參與捐血行列並宣導防詐騙。（吳佩蓉攝）

去年博愛醫院會救血荒，共辦了16場捐血活動，集結眾人力量，成功緩解因疫情陷入血荒的血庫；今為年度公益捐血系列活動展開熱身，以「定期捐血」為號召，邀請世界華人工商婦女企管協會宜蘭分會會員、宜蘭縣警察局羅東分局同仁、縣長林姿妙與衛生局副局長徐秋君一起加入號召，鼓勵大家為公益盡一分心力。

捐血人潮盛況空前。（吳佩蓉攝）

此次捐血活動，在地商家大仁哥蔗香脆皮桶仔雞、小院子咖啡、牛麵、杏一醫療、亞培、尚典生技、美德向邦、富美海鮮火鍋、路邊烤肉、蓮池精社與春天時尚花藝館等捐贈多樣品項，院方也提供全聯禮券、醫學美容中心保養課程兌換券乙堂等超值補血好禮，吸引超多民眾前往捐血站排隊捐血。

平時就有捐血習慣的2位壯男，笑稱「不知道今天能獲得烤雞，太幸運了」。

其中，大仁哥桶仔雞鄭老闆說，平常在中南部就時常響應捐血活動，因這個月在宜蘭開實體店面，有接獲院方邀請參加，遂二話不說就贊助100隻烤雞跟滴雞精200包，總市值約9萬元左右，第一次看到捐血民眾這麼踴躍，覺得很感動。

超值補血好禮。（吳佩蓉攝）

院方表示，希望透過持續的號召進而鼓勵大家讓捐血成為一個習慣，定期捐血不只有利於個人的新陳代謝，也可幫助急需用血的病人。今年預計7月17日至23日，舉辦7場捐血活動場次，請民眾持續為血庫挹注熱血，為社會貢獻出自己的一份力量，讓愛心的力量傳遞下去。