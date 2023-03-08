2023秋冬米蘭時裝周上，韓怪物新人女團NewJeans以品牌大使之姿首次出席Gucci大秀，當日她以米色套裝搭配黑色方格絎縫小包亮相，該套造型出自Alessandro Michele於Gucci最後一個系列，當時他以「雙生之境」為題，找來68對雙胞胎演繹引起社群熱烈討論外，秀上出現的包款也自然成為話題冠軍，更因此登上Lyst第三季最受歡迎品牌的寶座。

NewJeans Hanni身穿Gucci 2023春夏系列登上韓國版美麗佳人。（擷取自Gucci IG ）

Gucci 2023春夏系列「雙生之境」。（Gucci提供）

Gucci 2023春夏系列「雙生之境」。（Gucci提供）

於2023春夏系列的眾多配件當中，尤以 DECO 格縫鏈帶包、EQUESTRIAN 馬術方包最為突出，前者以20世紀裝飾藝術Art Deca的幾何圖案為靈感，運用光滑的小牛皮革執行絎縫工藝，將之運用於外型方正的格紋包、菱格紋包中，並推出迷你款、一般款兩尺寸，前者約9萬4700元後者則為11萬1100元。EQUESTRIAN 馬術方包則是以1981年為馬術運動為靈感打造的古董方包為基調，融入現代審美，如運用撞色搭配、帆布、皮革的異材質搭配的，使得整體線條流暢之外也更加摩登現代，在細節處則添加谷池先生親自設計的50年代家徽，是熱愛復古風格、Gucci品牌粉絲不可錯過的單品之一。

Gucci DECO 奶茶色迷你格縫鏈帶包，9萬4700元。（Gucci提供）

Gucci EQUESTRIAN 藍紅皮革撞色馬術方包，11萬9300元。（Gucci提供）