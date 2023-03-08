第5屆世界棒球經典賽A組預賽率先開打，大聯盟官網今天選出各隊最佳球員，中華隊由去年球季安打、打點、打擊率傲視全聯盟的樂天桃猿林立獲選，「有人有跟我講，但可能是因為去年在台灣的成績，對這個沒有太多想法。」

官網今天評比預賽20隊最佳球員，介紹各隊20名看板人物扮演關鍵角色。看到這份名單，林立也有些驚訝，「我自己是想說我們有（張）育成、（林）子偉，自己沒想太多，只能盡量去做，想辦法幫助球隊。」

這次為台灣出征經典賽，林立多是擔任指定打擊角色，教練團寄望他在攻擊端能有所發揮，「還是維持一樣對決的心態。」他也提到，經典賽有更多大聯盟好手參賽，但不能還沒打就畏懼，「雖然他們有很多大聯盟的，但也不一定會贏，不用看到大聯盟就畏懼，先打再說。」

不用守備的時候林立也會把握時間觀察場上狀況，想辦法維持狀態、不讓身體冷掉，他坦言不用守備自己也會有點坐不住，因為過去在中職很少打指定打擊。

林立也透露今天家人有到場看球，為他應援，但他認為，不管家人有沒有來都沒有太大差別，「但就是盡力把角色扮演好。」