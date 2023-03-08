台南連續3年零本土登革熱，惟隨著新冠肺炎疫情趨緩，邊境開放，全台今年已有12起境外移入病例，疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳說，今年東南亞登革熱疫情可能引爆本土登革熱，必須全力備戰。台南市登革熱防治中心則呼籲醫療院所扮演「守門員」，強調TOCC及即時通報重要，縮短登革熱隱藏期。

台南市曾於2015年曾爆發大規模登革熱疫情，累計超過2萬例本土登革熱，更造成112人死亡。台南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，新冠肺炎趨緩，國境大門打開，馬來西亞截至3月5日已累計1萬9690例，且今年相較去年，各國病例人數均呈現增加，馬來西亞同期已較去年增加1.3萬例，我們又與東南亞往來頻繁，須更用力防堵登革熱疫情。

李翠鳳也說，今年截至目前雖無本土登革熱病例，但全台至今已有12例境外移入病例，本土疫情存有潛在風險，除了接下來高溫，又新冠肺炎疫情趨緩，但登革熱初期症狀跟新冠很像，如有民眾出國遭蚊子叮咬，返台自主快篩陰性，延宕就醫時間或醫療院所第一時間視為感冒的話，以登革熱潛伏期長達14天來說，疫情一不小心就可能在社區擴散。

但她也說，台南經歷過2015年登革熱大流行，優勢是防疫已相當有經驗，目前除了相關防疫工作做好，更要提醒醫療院所在第一時間詢問TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史），適時使用NS1快篩試劑並通報，縮短登革熱隱藏期。

台南市診所協會理事長賴俊良說，2019年台南有31起本土病例，其中7例即由診所發現並通報，診所會扮演好守門員角色，不漏接每個可能病例。衛生局疾管科指出，4月步入登革熱高原期，仍要呼籲民眾針對住家環境持續巡倒清刷，同時也提醒外地來的觀光客務必做好防蚊工作。