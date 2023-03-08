儘管外界對DRAM與NAND走勢各有看法，但威剛董事長陳立白表示，以供給面而言，DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低，仍看好DRAM價格回溫時間可望早於NAND Flash。目前消費性需求尚未全面復甦，且本季DRAM與NAND Flash合約價仍有小幅下跌壓力，但記憶體中下游業者庫存調整已歷經近1年時間，並也降至相對健康水位，因此只要記憶體價格明確落底，市場備貨需求將可望快速啟動，加速產業供需平衡。
威剛2月營收24.93億元 月增14.5％
記憶體模組大廠威剛科技2月營收回溫，月增14.5％達24.93億元。威剛表示，2月DRAM模組、固態硬碟（SSD）等主要產品線營收與出貨表現都較上個月成長，除了看好本季營收將可逐月回穩，也預估今年公司營運將隨著未來記憶體價格觸底走穩，第二季將優於第一季，下半年表現將明顯優於上半年。
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