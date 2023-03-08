司法院大法官提名審薦小組今(8日)在總統府召開第1次會議，由小組召集人副總統賴清德主持，外界質疑15位大法官全都是由蔡英文總統提名。中廣董事長趙少康直批蔡賴以黨領政豪不避諱，讓大法官應超越黨派的精神受到質疑。不只違背憲法精神，更踩到黨政分際的紅線。他奉勸蔡英文以川普為前車之鑑，川普在任時提了太多保守派大法官，成為期中選舉遭逆轉的導火線，政治決策就像迴力鏢，只是不知道多久飛回來。

「大法官提名切不可以黨領政！」趙少康今(8日)在臉書發文表示，今年有四位大法官任期將滿，如果蔡英文全部提名，就會出現「15位大法官全是蔡英文提名」的荒謬現象。不只如此，蔡英文還讓身兼民進黨主席的賴清德擔任大法官審薦小組召集人，以黨領政豪不避諱，讓大法官應超越黨派行使職權的崇高貞操受到質疑。蔡英文的作法不只違背憲法精神，更踩到黨政分際的紅線。

趙少康指出，馬英九在總統任內，為了避免光譜太集中，毅然決定不提名監察委員，把權力留給下任總統，這就是國民黨執政展現的「謙卑」精神，輪到蔡英文執政，卻讓國家成了「家天下、黨天下」，先任命自己的表姐夫當最高行政法院院長、親信陳菊當監察院長，現在又讓賴清德負責審薦新任大法官，司法、監察全都是自己人，真是吃相難看。

趙少康強調，奉勸蔡英文以川普為前車之鑑，他在任時提了太多保守派大法官，透過釋憲，把原本已經通過的女性墮胎權還給地方，引起婦女團體強烈反彈，成為逆轉期中選舉的導火線，演變為「共和黨提名的大法官，打臉了共和黨的選舉」。

趙少康直言，蔡英文在憲法前必須謙虛，不要以為大法官全部上了自己人、同質性高就一定好，政治決策就像迴力鏢，只是不知道花多久時間飛回來，最近大法官作成的決策跟解釋，常偏向民進黨政府，已經傷害大法官職務的中立與聲譽，簡直是大法官的劊子手，2024一定要全面下架民進黨，避免國家憲政體制繼續被破壞，動搖社會運作根基。