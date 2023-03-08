電影《夢遊樂園》導演賴國安，8日攜主演曾珮瑜、程希緹、宸頤、劉韋辰出席首映記者會，現場曾珮瑜提到一場甩片中男友巴掌的戲，她不好意思地說：「我大概真的呼了有10個巴掌吧！」還有一掌意外的紮實打在對方臉上，「聲音特別響亮，當下我內心默默傻眼。」

曾珮瑜此次飾演沈迷於婚外情的母親，和温昇豪在孩子面前演假面夫妻，背地裡忙著和男友約會偷情，片中她被男友的客戶吃豆腐，男方卻睜一隻眼閉一隻眼，讓她氣得賞男友一巴掌，拍完她立刻向對方道歉，還好男方表示開拍前有喝酒，所以不覺得痛。

賴國安（右起）攜主演曾珮瑜、程希緹、宸頤、劉韋辰出席首映記者會。（陳俊吉攝）

飾演女兒的新生代演員程希緹，因父母感情失和，成為緊閉心房的叛逆少女，還有一場目睹曾珮瑜與男友車震的畫面，程希緹表示：「當下應該是嚇到了、生氣、莫名其妙的感覺。雖然那一幕看起來有一點點滑稽逗趣，但其實角色是不知道怎麼反應，非常難過。」

另宸頤、劉韋辰在片中身處幻想的森林王國，要穿狩獵裝、憑著矯健身手與大自然為伍，宸頤坦言自己平常沒有特別的運動習慣，「要在短時間內達到角色狀態需要高強度的訓練，除了劇組安排的健身課和動作課程，自己也加強重訓，一周幾乎七天都在痠痛中度過，非常充實。」劉韋辰為飾演王國裡桀敖不馴的首領，除了訓練肢體和動作，特別觀察一些架空世界電影的角色，例如《飢餓遊戲》、《瘋狂麥斯：憤怒道》。