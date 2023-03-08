不少人都聽說過「吃芭樂籽會便祕」的謠言，但營養師蘇祺媛表示，芭樂籽內含豐富營養素，吃了不但不會便祕，反而可以促進減肥，讓排便更順暢，甚至有助於降低血壓，建議除了牙口不好、腸胃不好的人，最好要整顆連籽一起食用。

蘇祺媛在Instagram發文，分享一篇2020年7月發布在《國際生物大分子雜誌》（International Journal of Biological Macromolecules）的一篇期刊，內容說明番石榴（芭樂）種子多醣（Guava Seed Polysaccharide，GSPS）被證實具有免疫調節活性，以激活免疫細胞，增強淋巴細胞的增殖以及巨噬細胞的吞噬作用。

蘇祺媛指出，芭樂籽含有大量的膳食纖維，還有蛋白質、鐵、鋅等營養素，除此之外，芭樂籽的不飽和脂肪酸占87.06%，尤其是亞麻油酸（n-6）及油酸（n-9），更含有大量生物活性化合物，像是維生素C、總類胡蘿蔔素等。而芭樂種子對於人類的益處主要有以下4點。

▎降低血壓

因為芭樂籽富含鉀，比香蕉還要多60%，而鉀對於血壓有很顯著的調節作用。

▎促進減肥

芭樂富含纖維且膽固醇含量為零，可以促進膽固醇代謝、腸胃蠕動，加速有毒物質排出；而豐富的膳食纖維，能讓人在食用後具有飽足感，減少熱量攝取。

▎緩解便祕

芭樂種子的纖維性質，在消化系統中具有刺激性通便作用，可確保排便順暢。

▎可能有助於糖尿病

芭樂種子富含膳食蛋白質，它們在分解碳水化合物方面發揮重要作用，能使含醣食物更容易被消化。

由於芭樂籽營養價值豐富，蘇祺媛說，除非是有腸胃道功能障礙的人，否則會建議大家，吃芭樂時最好連同種子一起食用，一次的份量約為1、2個拳頭大小；但她也提醒，吃芭樂籽要慢慢吃、輕輕咬，牙口不好或腸胃不好的人，建議還是要先去籽再食用。