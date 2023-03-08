桃園中壢新明市場2樓文創市集去年6月才活化，如今卻10攤剩2攤，挨諷是「蚊創市集」，經發局長張誠坦言，依民眾消費習慣不會特地往2樓走，且該地點不適合發展文創，宛如把博物館開在市場內，一開始就定位錯誤，再多促銷也無用，將全面重新檢討活化。

議員謝美英說，有32年歷史的「新明公有零售市場」，去年6月將2樓空間結合原有的風水算命、服飾、雜貨等攤商，以「青銀共市」文創市集型態，招攬咖啡、烘焙及手作等10家文創店家，風光開幕營運，豈料半年過去，10攤淪落到剩下2攤，全因沒客人，業者血本無歸而退攤。

張誠直言，把美食放1樓、文創放2樓的設計有問題，依民眾消費習慣，不會特地走到2樓，且該區位不適合發展文創，就像把博物館開在市場中間一樣，定位錯誤，市府有強化標示、舉辦體驗活動等，但再多行銷招攬活動也是曇花一現，強調文創要看商機，將全面檢討場域，預計3月底前提出配套。

「文創不要變蚊創，浪費公帑要及時止血！」謝美英說，定位錯誤就應該要立刻調整，不要為了消化已編列的經費一錯再錯，也呼籲要一次到位，若只是試試看的心態，錢花了還是沒效果，給攤商希望又讓攤商失望。她也直言，文創沒有比較高尚，不要一窩蜂跟風，應站在業者角度思考創造業者、地方和市府三贏。

副市長蘇俊賓也認同定位是關鍵，全台有許多老舊市場活化成功案例，會再檢討改進活化，增加場地使用率。