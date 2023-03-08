有些人個性和善，總是笑臉盈盈，容易讓人誤以為他們好欺負，不過當被觸碰到底線時，就絕不會退縮。《搜狐網》近日分享3個「笑面虎」星座，他們外表看似人畜無害，不過一旦狠起來，比任何人都還要恐怖。

1、牡羊座

牡羊座與人相處時，個性總是大剌剌的，給人平易近人的感覺，什麼事都不愛計較，有時故意招惹他們，牡羊座仍是笑著面對，並不太會動怒，不過他們其實有脾氣與地雷，一旦對方碰到底線，牡羊座就會瞬間暴怒，恐怖到讓人難以應付，儘管外表給人和藹可親的樣子，但內心卻非常火爆，表面上不具殺傷力，但其實相當致命。

2、處女座

處女座凡事都追求完美，幾乎不會犯錯，平時待人好聲好氣，不過一旦觸碰到原則問題，他們的態度就會變得很強硬，並非故意找麻煩，只是想實踐設下的目標，更準確地說，他們為人謙虛，不願與人發生衝突，總是保持對世事漠不關心的態度，因此有人以為他們好欺負，當處女座發現自己權益受損時，就會強硬反擊。

3、巨蟹座

巨蟹座個性善良，與人相處時非常活潑，看起來很好說話，給人一種好欺負的感覺，不過一旦與巨蟹座發生爭執時，會發現他們並不好惹，其實巨蟹座只是不喜歡惹事，不過若是被人攻擊或陷害，他們腹黑的內心就會顯露出來，絕對不會放過對方，若是有人態度不禮貌，甚至踐踏他們的底線和尊嚴，巨蟹座就算魚死網破，也絕對不會讓對方好過。