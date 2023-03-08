慶祝婦女節，台東縣關山鎮婦女上穿旗袍、吃愛玉。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

慶祝三八婦女節，救國團台東縣關山鎮團委會舉辦寵愛婦女活動，婆婆媽媽們穿上旗袍，在古早味的老房子拍照、吃愛玉，營造出穿越時空的「華燈初上」場景，關山鎮婦女會理事長李淑靜說，將來不排除選個「旗袍日」，呼朋引伴以復古造型漫步小鎮街頭，應該很有趣。

救國團關山鎮團委會、痴愛玉聯合舉辦「寵愛婦女，就是愛（玉）你」活動；只要女性朋友穿著旗袍來店就可以享有買1送1的優惠好康，有兩個社區的婆婆、媽媽為此找出塵封已久的旗袍還刻意打扮上門。

彷彿復刻「華燈初上」場景，婆婆、媽媽們大玩起復古風，在古色古香的「老屋」穿梭開心拍照打卡。關山救國團會長邱彥智表示，適逢「國際婦女節」就想為女性辦個專屬活動，因此選在老屋開業的在地人氣店家「痴愛玉」，並邀請婦女穿旗袍除了營造出懷舊風情，也展現出女性特有的溫柔魅力。

「痴愛玉」老闆娘吳珮甄也穿著旗袍「迎賓」，她說，女性穿起旗袍就是有種說不出的優雅氣質，配搭老屋的氛圍更是別有一番風情。，自己偶爾也喜歡穿旗袍在吧檯內扮演起女掌櫃的角色，懷舊的氛圍讓上門的顧客直呼，原先平淡的愛玉頓時加味不少。

關山鎮婦女會理事長李淑靜指出，小鎮本就充滿濃濃的人文氣息，鎮上有歷史的老屋更是不少，今天包括中福社區和豐泉社區的媽媽成長班員大夥相約，響應活動主題穿上旗袍打扮造型來吃愛玉覺得有趣，未來不排斥也呼朋引伴選個「旗袍日」，再來以復古裝扮漫步在小鎮街頭。