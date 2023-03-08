竹聯幫明仁會近日高調在萬豪酒店辦春酒，請來170名旗袍辣妹迎賓，消息曝光後，不只警方氣炸決定展開掃蕩，也引發網路熱議。一名網友表示，過去政府有一清、二清、三清專案掃蕩黑幫，哪能像現在包場飯店、請辣妹服侍一樣囂張，「現在政府是直接擺爛？飯店裡都是黑道不進去抓？」許多網友感嘆，警方之所以不大力清除黑幫，可能是因為會掃到自己人；不過有內行人指出，其實現在黑幫難掃蕩，正是因為台灣講人權！

原PO在PTT發文表示，以前政府有魄力執行一清、二清、三清專案，全台各幫派組織領導者被掃蕩入獄，掃1次不夠再掃第2次，現在黑幫卻是相當囂張，包場飯店再請爆乳旗袍妹服侍，簡直跟跟皇帝一樣爽，「是在跟我們說腳踏實地工作跟白X一樣，不如去當黑道，有妹可抱賺得又多？現在政府是直接擺爛？飯店裡都是黑道不進去抓？」

對此，許多人紛紛回應，「國策顧問都黑道了，清三小，打到自己人怎麼辦」、「清自己人幹嘛，到時候把自己也給清了」、「你會把自己的衣食父母掃進監獄？」、「清到自己人就好笑了」、「抓到自己人很麻煩」、「你沒看基隆警察還去參加黑道宴會咧」、「以前有人民壓力要演一下，現在就…」。

不少內行人說明，其實黑道掃蕩不彰跟台灣人權進步有關係，「問過長輩，他說以前戒嚴時期不重視人權，當然可以這樣搞。現在則是一堆黑幫後面都有法律人服務到家，或許人民真的該接受黑幫統治，除非我們能像日本那樣做個『不完全的法治國家』」、「政府沒有要管這塊啊，不然稍微學一點日本，你萬豪敢接我當晚就斷水斷電一個禮拜，你看那家還敢搞，其他方法日本都教你了，黑道還會這麼高調？」

據《公視新聞網》報導，日本在1992年起實施暴力團對策法，禁收保護費，2011年起更實施暴力團排除條例，銀行沒辦法跟黑道往來，律師幫黑道辯護會被註銷執照，黑幫從此逐漸式微，不過也逐漸轉往從事詐騙。