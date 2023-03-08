Subaru總代理台灣意美汽車年初發表年度計畫時宣布將在第二季推出全新跨界休旅Crosstrek，日前不僅傳出第一線銷售已展開接單，價格、優惠和贈品資訊俱全，實車被車友在路上拍下野生照，車身上還貼有宣傳文字，上市時程顯然已相當接近。

據經銷商透露的新車預售接單價為115.8萬元、早鳥下訂還享有113.8萬元優惠、前100名再送價值3萬元Outdoorbase露營用品、最快5月就能交車。品牌強調，Subaru Crosstrek已陸續在日本和北美等地上市，並不是坊間推測的Subaru XV後續車款，而是全新車系。

Subaru Crosstrek車尾造型相當搶眼。（車友提供）

從照片上來看，Subaru Crosstrek除了有新世代的設計語彙，配有AWD（All-Wheel Drive）全時四輪驅動系統，車身周圍也藉由黑色防刮面板來展現多功能環境的使用訴求，據傳動力將會維持2.0L自然進氣設定，並搭配Lineartronic CVT無段變速系統；至於節能的e-Boxer Hybrid複合動力車型，目前仍尚未有導入銷售的訊息。