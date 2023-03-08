香港TVB節目《流行都市》日前瘋傳一票女主持接連走光畫面，穿短裙翹腳而讓底褲失守露出，其中曾獲得港姐冠軍的29歲女星黃嘉雯，也是受害者名單之一，近日她在另一個節目《開壇》中，疑似又走光，引起網友熱議。

之前有網友曬出姚嘉妮、黃嘉雯以及宋芝齡在《流行都市》中接連走光的畫面，只見3人都穿著短裙出鏡，並在鏡頭前展現優雅坐姿，但疑似裙子太短，在翹腳或變換姿勢時，不小心露出底褲，畫面也被網友擷取在網路瘋傳。

黃嘉雯疑似在節目走光露底。（圖／翻攝自東網）

沒想到近日黃嘉雯錄製《開壇》時，又疑似走光露出白色底褲，但不少網友認為，以她們的多年經驗，應該有穿安全褲，所以露出來的應該是安全褲不是內褲，但因為TVB的節目近來有不少走光畫面，網友也希望TVB之後能多加注意。

黃嘉雯之前在模特兒圈就小有知名度，2019年參加香港小姐選拔，獲得冠軍及最具體態美佳麗獎，她也順勢踏入演藝圈，而她因亮麗外型和傲人上圍，還受封為「港姐乳神」，近年來出演不少電視劇和綜藝，還有主持節目，都有不錯的表現。