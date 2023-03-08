石門國小的「『從心．蟲新』出發－食蟲文化你我他」教案靈感源自於學生被虎頭蜂螫頭。（教育局提供）

許多人對昆蟲都有恐懼症，不過，新北市石門國小卻靠著「食蟲文化」教案獲得111年度全國性多元文化教育優良教案設計類特優獎項，帶領學生思考食蟲是否可解決全球飢餓問題，破除舊有迷思，其中有學生得知食蟲可以減少溫室氣體排放，決定嘗試蟲蟲大餐，打破恐懼。

新北市教育局指出，新北榮獲2件特優、2件優等、4件甲等佳作，其中秀朗國小、石門國小團隊分別以新住民語文學習教材、多元文化教育教案設計獲得特優，連續2年囊括雙項特優。

其中石門國小的「『從心．蟲新』出發－食蟲文化你我他」教案榮獲特優，編撰教案的教師游嘉萍說，課程從學生被虎頭蜂螫頭，進而連結在地釀製蜂酒的文化，結合SDGs「消除飢餓」的議題，讓學生思考是否可透過食蟲方式解決全球飢餓問題，再延伸至其他國家昆蟲餐點的文化，希望學生破除舊有迷思。

石門國小三年級廖畇榕表示，自己吃過2次蟲蟲餐，第一次是泰國餐廳吃蟲蟲香煎蛋，第二次是同學阿公做的炸蠶蛹，雖然以前不敢吃，得知食蟲可以減少溫室氣體排放，維護護生態永續發展的價值，因此決定嘗試。

另外，秀朗國小則以「掀開馬嘛嘛的面紗」教案榮獲特優，馬來語支援人員黃寶雲老師表示，因為學生看見課本中有位身穿黑色長袍、頭巾蒙面，全身包緊緊的婦女，相當好奇，因此啟發她做馬來西亞各族群文化的教案。

新北市教育局表示，新北市積極培育新住民語文母語教師，111學年度有7語152位教師，開班數有近1300班，約3700名學生選修，全國最多，市府會持續鼓勵學校和教支人員將語言學習結合文化體驗，將各國穿著、用餐文化體驗和真人圖書館等融入教案設計。

新北市長侯友宜指出，新北市擁有全台最多人口，11萬的新住民人口是全國之冠，透過教育局、輔導團與學校老師協力推動多元文化暨國際教育，引導學生認識理解不同族群文化的差異，期望學生能成為世界公民。