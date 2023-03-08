在主力客戶Bloom Energy起燃料電池Hot Box新訂單交貨增加，加上歐洲俄烏戰爭導致天然氣供應短缺，板式熱交換器出貨看好，在手訂單能見度高，熱能產品、板式熱交換器二大產品線成長動能明確，熱能產品2月營收年增104％，而板式熱交換器營收亦較去年增加67％。
自去年5月起，高力營收成長動能逐漸顯現，單月營收屢攀歷史新高，營收年增率持續提升，1月起連續三個月突破3億大關，2月仍延續成長態勢，營收年增率擴大至一倍以上。
熱交換大廠高力（8996）2月營收持續發燒，在熱能產品及板式熱交換器出貨擴量下，2月營收2.55億元、年增104.2％，累計前二月營收5.76億元、年增84.8％，在二大產品線訂單能見度帶動下，今年業績可望持續成長。
在主力客戶Bloom Energy起燃料電池Hot Box新訂單交貨增加，加上歐洲俄烏戰爭導致天然氣供應短缺，板式熱交換器出貨看好，在手訂單能見度高，熱能產品、板式熱交換器二大產品線成長動能明確，熱能產品2月營收年增104％，而板式熱交換器營收亦較去年增加67％。
自去年5月起，高力營收成長動能逐漸顯現，單月營收屢攀歷史新高，營收年增率持續提升，1月起連續三個月突破3億大關，2月仍延續成長態勢，營收年增率擴大至一倍以上。
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