在主力客戶Bloom Energy起燃料電池Hot Box新訂單交貨增加，加上歐洲俄烏戰爭導致天然氣供應短缺，板式熱交換器出貨看好，在手訂單能見度高，熱能產品、板式熱交換器二大產品線成長動能明確，熱能產品2月營收年增104％，而板式熱交換器營收亦較去年增加67％。

自去年5月起，高力營收成長動能逐漸顯現，單月營收屢攀歷史新高，營收年增率持續提升，1月起連續三個月突破3億大關，2月仍延續成長態勢，營收年增率擴大至一倍以上。