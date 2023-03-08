美國還沒有同意提供烏克蘭F-16戰機，但是F-16使用的美製先進飛彈可能會先給。美軍正在研究，是否可將美製空對空飛彈安裝在烏克蘭的那些蘇聯時代戰鬥機，比如MiG-29、Su-27身上。如果可行，雖然飛彈的性能會有所衰減，但仍然可以大幅提升烏克蘭空軍的實力。

美國媒體政客報 (Politico)和烏克蘭通訊社(Ukrinform)報導稱：美國軍方正在研究 比如AIM-120 先進中程空對空飛彈(AMRAAM)，是否可以安裝在烏克蘭現有的戰機身上。

發射AIM-120的F-16。(圖/美國空軍)

事實上，目前烏克蘭已經有AIM-120飛彈，那就是北約各國提供的NASAMS防空系統，該系統是在烏克蘭各城市持續遭俄羅斯以巡弋飛彈打擊時，可以用之擊落巡弋飛彈的先進中短程防空武器，NASAMS彈箱中的攔截飛彈，就是AIM-120。

NASAMS防空系統，就是陸基化的AIM-120。(圖/雷神公司)

先前，烏克蘭曾經精準打擊俄羅斯的雷達站，並且俄軍也在戰場上發現AGM-88高速反輻射飛彈(HARM)的碎片，之後證明，就是由MiG-29所發射的。這是首次出現美軍先進飛彈安裝在烏克蘭戰機上的實證。顯然美軍試圖再進一步，把差不多同樣重量尺寸的AIM-120安裝在MiG-29上。

AIM-120是美國休斯公司(現被併入雷神公司)在1986年完成研發的雷達主動式中程空對空飛彈，射程超過70公里，具有「射後不理」的性能，首次實戰在1991年的第一次伊拉克戰爭，成效非常輝煌，整場戰役期間，超過一半以上的擊墜數，都是AIM-120飛彈創下的。該型飛彈已問世30多年，但已經有相當多的改進型，如今的版本是AIM-120C7。

AIM-120直徑17公分，內有一具主動搜索雷達，但由於體積小，維持時間短，因此要達到最優射程，最好是採用戰機前期照明，中期慣性導引，終端再開啟飛彈雷達的模式，因此戰機的雷達能否與飛彈整合，就顯得相當重要。目前尚不知MiG-29戰機的搜索資料能否傳送給AIM-120。