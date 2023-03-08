2023年WBC世界棒球經典賽，中華與巴拿馬首戰將於19:00開打，賽前的一個歷史鏡頭就是大聯盟名人堂球星「救援王」李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，幫他蹲捕的就是老戰友王建民。李維拉職棒生涯活躍的年代（1995-2013）幾乎與大聯盟臭名昭彰的「禁藥年代」重疊（1994-2004），他的投球本領是經過了超乎尋常的嚴酷考驗，讓他成為首位全票入選名人堂的球員，可說是史上最大咖的前美職球星來台。李維拉是巴拿馬人，他在2015年歸化為美國公民，成為「美國夢」的典範之一。

副總統賴清德也將與李維拉同框，呼籲中華隊的球迷們「一起做國家隊最強大的後盾！」賴清德透過臉書表示， 相當高興台灣再度成為主辦國之一，歡迎巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴國家隊來到台灣，為台灣球迷帶來高水準的球賽。也歡迎大聯盟傳奇球星李維拉來台開球，為球賽增添風采。

台灣是世界棒球12強之一，在世界棒壘球總會（WBSC）排名第2，僅次於日本，高於美國與韓國。在3819的積分之中，一大部分是來自傑出的青少棒比賽成績。成棒的最大一筆積分來自2019年的12強賽，中華隊拿下第5名進帳807分。