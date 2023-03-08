近日有名5歲孩童發燒又不斷上吐下瀉，極度憂心的母親將其帶到急診，直呼「班上同學症狀都一樣！」經診斷後確定為諾羅病毒作祟。諾羅病毒究竟有多強，醫師說明，任何年齡層都有可能被傳染，且目前並無疫苗可施打，雖然可以完全康復，但有些人恢復後2周後糞便仍具傳染力，1人得病恐全家遭殃。

衛生福利部桃園醫院一般兒科醫師詹金淦指出，諾羅病毒可藉由排泄物、嘔吐物「人傳人」，感染的途徑有3種，分別為食入病毒汙染的食物或飲水，接觸諾羅病毒汙染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，最後由於諾羅病毒極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能被感染。

「諾羅病毒傳染力非常強！」詹金淦直呼，所有的年齡層都有可能被感染，有些人感染恢復後2個星期內，其實糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。諾羅病毒常見集體好發地點包括學校、醫院及安養院等機構，雖然大部分感染諾羅病毒的人可完全恢復，不會有後遺症，但對於會因為嘔吐、腹瀉流失體液及電解質且無法補充的人，像是嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者恐會造成嚴重危害。

詹金淦說，有上述狀況的人會因為體液的流失恐會導致脫水、電解質不平衡，進而造成抽搐甚至死亡，必須要特別留意。由於諾羅病毒基因變異大而產生多種型別病毒株，單一次的感染並無法對其他型別的諾羅病毒產生完全的保護力，未來仍有感染的可能，因此目前諾羅病毒尚無疫苗可以施打。

衛生福利部桃園醫院謝易倩護理師表示，感染諾羅病毒需注意水分與營養的補充，必要時需補充電解質，可採取少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，此舉恐加劇腹瀉情況，同時也必須注意營養的攝取，以助腸胃道細胞的修復。

衛生方面也要多加注意，呼籲患者在備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，包括為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後，都要用肥皂或洗手乳正確洗手，才能避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應徹底煮熟後再食用，與他人共食用使用公筷母匙。

不僅如此，為預防疾病傳播，病患受到汙染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面。病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人，出入公共場所及清理消毒病患的排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。