竹聯幫明仁會7日舉辦春酒，大陣仗辦在萬豪酒店，不僅席開85桌請來藝人獻唱，還請了170位旗袍辣妹站紅毯兩側迎賓，警方卻只能在飯店外盤查，高調行為引發熱議，退休刑警高仁和也看不下去，怒轟飯店為了賺錢，根本變成保護傘。

明仁會大陣仗辦春酒，旗袍辣妹站在紅毯兩旁迎賓 (民眾提供)

這次明仁會包場萬豪酒店5樓，斥資超過4百萬，還請來170名旗袍辣妹撐場面，原先要在飯店外迎接幫派成員，讓中山分局長陳金城氣炸，怒嗆「只要站出來我一定翻臉」，協調後辣妹才全部上樓，改在紅毯旁邊站兩排迎賓。

退休刑警高仁和怒轟飯店根本變成保護傘 (侯釋詠攝)

高仁和表示，竹聯幫的分會近幾年開了不少，原先都是堂口，包括忠孝仁愛信義和平，但近年各分會越來越多，再加上現在的幫主黃少岑么么或趙爾文等人，都已經去當阿公了，變成掛名的，做事的都是各分會小弟，「這些分會的小弟擁有的就是火力跟金錢，以前都是竹聯幫開春酒，才叫這些堂口的人下來，現在分會開春酒叫老大下來，亂了，那這些分會他們以什麼為生，詐騙、毒品、殺人、槍砲等等，都是這些年紀很輕的這些分會的成員，可是你警方一直說要宣戰，到現在根本沒有幫助。」

明仁堂7日辦春酒，警方卻只能在飯店外嚴陣以待 (民眾提供)

而對近日明仁會高調辦春酒，高仁和也怒嗆飯店根本成為保護傘，「五星級飯店你為了要賺錢，保護這一群人在裡面，有沒有人吸毒你看得到嗎，星級飯店屬於交通部管理，交通部是不是要把規矩定出來，難道五星級飯店就是一個保護傘，警察都不能臨檢嗎？」高仁和說，若是他帶隊就會在入口、後門、停車場都設臨檢站，「飯店你說你合法做生意，不讓警察進去，我也不用拜託你，我也合法在這邊設臨檢站，疑似有幫派在這裡出入，開玩笑，裡面有錢就可以當大爺，上百位警察那麼辛苦，還要看你五星級一個服務生的面子，非常可惡!」