闊帶青斑海蛇是蘭嶼最常見的海蛇。（杜銘章提供／莊哲權台東傳真）

到蘭嶼海蛇共游！海蛇專家杜銘章說，蘭嶼是觀賞海蛇的天堂，有許多花紋美麗的海蛇多屬安全種類，也容易觀察，潛水看海蛇，與蛇近身接觸，是安全又刺激，在不衝擊生態環境的前提下，適合推廣深度旅遊，並且進而發展國際觀光，讓國際人士想要「與海蛇共游」就來蘭嶼。

長期與海蛇專家杜銘章合作推動蘭嶼海蛇保育計畫的明道中學學生說，海蛇被捉住時沒有反擊，大夥仔細端詳後又小心翼翼地將牠放回海裡，「其實牠並不可怕，那只是我們對蛇類長久以來的誤會罷了」。也有學生說「沒想到海蛇真的好溫馴，摸起來很舒服啊，不會黏黏的」。

台師大生命科學系退休教授杜銘章說，蘭嶼有良好的珊瑚礁生態系，也有充足的淡水補充，又能提供適當的產卵場，因此海蛇的種類和數量特別豐富，當地主要的海蛇有闊帶青斑、黑唇青斑、黃唇青斑和飯島氏海蛇，其中以闊帶青斑海蛇的數量最為多。

杜明章曾對海蛇進行反擊試驗。 （杜銘章提供／莊哲權台東傳真）

杜銘章曾對闊帶青斑海蛇的攻擊行為作測試，發現73％的個體並不理會人類的存在，海蛇遇到他時，既不逃離也不游過來，只有25％個體主動游向他，但也頂多是在吐信探索後不久便離開，從沒有1隻蛇有主動攻擊行為。

杜銘章表示，許多人對海蛇長期以來都有誤解，認為海蛇有劇毒很危險，其實全世界70種海蛇中，有60種是危險的，其它海蛇都很安全，而蘭嶼島上這4種海蛇攻擊性及毒性都較弱，剛好都很安全，若完整的配套措施，有利於開發與「海蛇共游」的生態旅遊。

反觀東南亞和澳洲則因為有許多危險性高的種類混雜其間，這樣的生態旅遊活動較不適宜，而且蘭嶼在岸上就可觀賞到海蛇，非常方便，可說是觀賞海蛇的天堂。

杜銘章說，國內的觀光模式多是「低價競爭，剝削環境」，這種玩法對台灣生態環境衝擊很大，而蘭嶼有獨特的文化及良好的生態環境，海蛇又剛好是安全的，很適合帶頭發展友善環境的深度旅遊，進而發展國際觀光。